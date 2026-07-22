Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden - Son Dakika
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Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

22.07.2026 12:53
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Ankara’da yaşayan D.D., 2,5 yıldır eşinden hamileliği süresince dahi sistematik şiddet gördüğünü belirterek yardım feryadında bulundu. Kendi çocuğunun gözü önünde acımasızca darbedilen ve kanlar içinde kalan talihsiz kadının darp anına ait görüntüler sosyal medyaya düşerken, genç kadın "Bebeğimi kucağımdan aldılar, savunmasız kalınca defalarca vurdu" sözleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.

Ankara’da yaşayan D.D. isimli genç kadın, 2,5 yıldır evli olduğu eşi tarafından hamileliği dahil sistematik şiddete maruz kaldığını belirterek yardım çığlığında bulundu. Kadının acımasızca darbedildiği anlara ilişkin bir görüntünün sosyal medyaya düşmesi infial yaratırken, talihsiz kadının tek isteği sesini yetkililere duyurabilmek.

MİNİK KIZ ÇOCUĞU DEHŞETİN ORTASINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre, 2,5 yıldır eşinin şiddetine maruz kalan D.D., hamilelik süreci de dahil olmak üzere defalarca darbedildi. Yaşanan terörün en acı tanığı ise çiftin küçük kız çocuğu oldu. Minik çocuğun, babasının annesini dövdüğü sırada ellerine ve yüzlerine bulaşan kanlara şahit olduğu öğrenildi.

Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin başkentinden

"BİR CÜMLE SÖYLEDİM, ANİDEN YÜZÜME YUMRUK ATTI"

Uğradığı son dehşet anlarını anlatan genç kadın, olayın 19 Temmuz akşamı eşinin ablasının evinde yaşandığını belirtti. Telefon görüşmesi yüzünden çıkan tartışmayı ve sonrasında yaşanan kabusu D.D. şu sözlerle aktardı: "19 Temmuz akşamı, eşimin ablasının evine misafirliğe gitmiştik. Her şey bir anda gelişti. Telefonunda bir kadının numarasını gördüm, bana 'Onunla iş yapacağız, yeni bir dükkan açacağız' dedi. Düzgün giden bir süreç değildi, daha yeni iş batırmıştı. Sadece 'Ben de senin istemediğin bir şeyi yaptığımda ne demek istediğimi anlarsın' dedim, başka hiçbir şey söylemedim. Bu cümlem üzerine aniden yüzüme yumruk attı."

Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

"BEBEĞİMİ KUCAĞIMDAN ALDILAR, SAVUNMASIZ KALDIM"

Yumruk darbesinin ardından evden kaçmaya çalıştığını ancak engellendiğini belirten talihsiz kadın, dehşet anlarını şöyle sürdürdü: "O dehşet anıyla hemen koşup bebeğime sarıldım, tek amacım o evden kaçıp kurtulmaktı. Ama ablası hemen arkamdan gelip bebeği kucağımdan aldı. O an savunmasız kaldım; eşim üzerime koşup beni yatağa yatırdı ve defalarca vurmaya başladı. Kaşımın patladığını, kanların aktığını gördüğünde ancak durdu."

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine kullanıcılar yetkili kurumları ve emniyet güçlerini etiketleyerek şahsın bir an önce tutuklanması yönünde çağrıda bulundu. Şiddet mağduru kadının yardım çığlığı sonrası adli sürecin başlatılması bekleniyor.

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden - Son Dakika

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