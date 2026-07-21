FIFA 2026 Dünya Kupası’nda şampiyonluk kupasını kaldıran İspanya’da, 19 yaşındaki genç yıldız Lamine Yamal turnuvaya damga vurdu. Tarihi zaferin ardından Yamal’ın babasıyla geride bıraktığımız yıl çekilmiş bir fotoğrafı yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kısa sürede binlerce etkileşim alan fotoğrafla birlikte futbolseverleri şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İspanyol basınındaki haberlerde, Yamal’ın babasının 1992 doğumlu ve henüz 34 yaşında olduğu dile getirildi.
Aralarında sadece 15 yaş bulunan baba-oğulun bu karesi, İspanya’nın ikinci Dünya Kupası zaferinin ardından turnuvanın en çok konuşulan ve şaşırtan detaylarından biri haline geldi.
Son Dakika › Dünya Kupası › Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor - Son Dakika
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