ABD'li ünlü şarkıcı D4vd, cinayetten hakim karşısına çıktı: Korkunç palanı böyle yapmış - Son Dakika
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ABD'li ünlü şarkıcı D4vd, cinayetten hakim karşısına çıktı: Korkunç palanı böyle yapmış

22.07.2026 10:53
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D4vd sahne adıyla bilinen 21 yaşındaki fenomen şarkıcı David Burke'ün, 14 yaşındaki kız arkadaşını öldürüp cesedini parçaladığı iddiasıyla yargılandığı cinayet davasında ön duruşma yapıldı. Savcılık, cinayetin planlanması ve cesedin parçalanmasına ilişkin kan donduran delilleri mahkemeye sundu.

D4vd sahne adıyla bilinen 21 yaşındaki fenomen şarkıcı David Burke'ün yargılandığı cinayet davasında ön duruşma başladı. Savcılık, Burke'ün 14 yaşındaki kız arkadaşı Celeste Rivas Hernandez'i ilişkilerini kamuoyuna açıklamakla tehdit etmesinin ardından bıçaklayarak öldürdüğünü ve cesedini parçaladığını öne sürdü. Nisan ayında tutuklanan Burke hakkında birinci derece cinayet, cesede zarar verme ve çocuğun cinsel istismarı suçlamaları yöneltiliyor. Burke tüm suçlamaları reddederken, dava ölüm cezasına kadar varabilecek yaptırımlar içeriyor. 

ABD'li ünlü şarkıcı D4vd, cinayetten hakim karşısına çıktı: Korkunç palanı böyle yapmış

TURUNCU TULUM VE KELEPÇEYLE SALONDA YERİNİ ALDI

Ön duruşmada savcılığın amacı, davanın yargılamaya taşınması için yeterli delil bulunduğunu mahkemeye göstermek.  Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Charlaine Olmedo, duruşmanın başında mağdurun ailesinin salonda bulunduğunu belirtti. Turuncu cezaevi tulumu ve kelepçelerle mahkemeye getirilen Burke'ün avukatlarıyla birlikte gülümsediği görüldü.

MOTORLU TESTEREYİ SAHTE İSİM KULLANARAK ALMIŞ

Duruşma boyunca savcılık, olay yeri fotoğraflarının yanı sıra Burke'ün cinayetten sonra sahte isim kullanarak internetten satın aldığı öne sürülen üç motorlu testere, kürek ve çeşitli ekipmanların görüntülerini mahkemeye sundu. Savcılığa göre Burke, cesedi garajında parçalarken kanın zemine akmasını önlemek amacıyla mavi renkli şişme bir çocuk havuzu kullandı.

ABD'li ünlü şarkıcı D4vd, cinayetten hakim karşısına çıktı: Korkunç palanı böyle yapmış

PARÇALANMIŞ CESET ARABASINDAN ÇIKTI

Mahkemede ifade veren Los Angeles Polis Departmanı dedektifi Joshua Byers, Hernandez'e ait kalıntıların Eylül 2025'te Burke'e kayıtlı bir Tesla'nın bagajında bulunduğunu anlattı. Byers, çekici otoparkındaki görevlilerin araçtan yayılan ağır koku üzerine polisi çağırdığını söyledi. Dedektifin ifadesine göre, Hernandez'in başı ve gövdesi aracın ön bagajındaki siyah bir ceset torbasında bulundu. Kesilmiş kol ve bacaklarının ise torbanın altında bulunan plastik çöp poşetine konulduğu belirtildi.

Byers ayrıca Hernandez'in sağ işaret parmağında bulunan "SHHH..." dövmesinin, Burke'ün kendi sağ işaret parmağındaki dövmeyle aynı olduğunu ifade etti.

ABD'li ünlü şarkıcı D4vd, cinayetten hakim karşısına çıktı: Korkunç palanı böyle yapmış

VAHŞİCE CİNAYET İŞLEYİP TURNEYE ÇIKTI

Cesedin parçalandığı öne sürülen şişme havuza ait mavi plastik parçalarının, Hernandez'in parçalanmış vücudunda tespit edildiğini iddia eden savcılık, cesedin 29 Temmuz 2025'ten itibaren Tesla'nın bagajında bulunduğunu, Burke'ün aracı evinin yakınında bırakıp konser turnesine çıktığını söyledi.

ÇOCUK 11 YAŞINDAYKEN BAŞLAMIŞ

Savcılık, Burke ile Hernandez arasındaki cinsel ilişkinin, kız çocuğu daha 11 yaşındayken başladığını iddia etti. Soruşturma kapsamında ele geçirilen mesajlarda cinsellik, hamilelik, kürtaj ve ertesi gün hapına ilişkin yazışmalar ile cinsel içerikli fotoğrafların bulunduğu kaydedildi. Savcılık, Hernandez'in ilişkiyi kamuoyuna açıklamakla tehdit etmesi üzerine Burke'ün kariyerinin zarar göreceği korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürdü.

ABD'li ünlü şarkıcı D4vd, cinayetten hakim karşısına çıktı: Korkunç palanı böyle yapmış

Burke'ün, savcılığın cinayetin işlendiğini iddia ettiği tarihten yaklaşık iki hafta önce California'daki Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali'nde sahne aldığı da ifade edildi.

ÜNÜNÜ TİKTOK'TAN KAZANMIŞTI

David Burke, 2022 yılında Fortnite videoları için kaydettiği şarkılarla TikTok'ta ün kazandı. "Romantic Homicide" adlı parçasıyla yakaladığı çıkışın ardından Interscope Records ile milyonlarca dolarlık anlaşma imzaladı. İlk stüdyo albümü ise savcılığa göre kız arkadaşı Hernandez'in kaybolduğu hafta olan Nisan 2025'te yayımlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, California, Cinayet, Hakim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD'li ünlü şarkıcı D4vd, cinayetten hakim karşısına çıktı: Korkunç palanı böyle yapmış - Son Dakika

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