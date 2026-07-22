AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu - Son Dakika
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AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

22.07.2026 14:28
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Özgür Özel'in yeni parti kuracağına yönelik açıklamasını değerlendiren Ahmet Davutoğlu, farklılıklarla gidilecek yolun artık sonuna gelindiğini belirterek "Tavsiyem şudur, küçük ihtilaflarla bunların ötesinde siyasette ortak nerelerde buluşuruz, Türkiye'nin ortak değerlerini, ortak ahlaki standartlarını, ortak siyasi vizyonlarını tekrar tartışma vakti" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Grubu'nun haftalık grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Özgür Özel'in yeni parti kurulacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Davutoğlu, başka bir partide yaşanan gelişmelere ilişkin olumsuz yorum yapmayı siyasi nezakete uygun görmediğini belirtti.

<a class='keyword-sd' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a>'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

"MAALESEF İKİSİNİ DE BİR ARADA YAŞIYORUZ"

Türkiye siyasetinde iki temel tehlike bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Bunlardan birincisi bir yerde odaklaşması, çeşitliliğin yok olması... İkincisi ise siyasette atomizasyon, yani parçalana parçalana güçlü alternatiflerin oluşmasının önüne geçilmesi. Şimdi maalesef ikisini bir arada yaşıyoruz" dedi.

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

ÖZGÜR ÖZEL'E TAVSİYE VERDİ 

AK Parti'den ayrıldıktan sonra yeni parti kuran ve umduğunu bulamayan Davutoğlu, Özgür Özel'e bir de tavsiye verdi. "Bize hayırlı olsun demek düşer" diyerek söze başlayan Davutoğlu, "Ama tavsiyem şudur, küçük ihtilaflarla bunların ötesinde siyasette ortak nerelerde buluşuruz, Türkiye'nin ortak değerlerini, ortak ahlaki standartlarını, ortak siyasi vizyonlarını tekrar tartışma vakti. Daha küçük birimlerle sürekli farklılaşarak, birbirimizi itham ederek bir yere gitmenin sonuna geldik" şeklinde konuştu. 

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Son Dakika Güncel AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rz.20040951 Rz.20040951:
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