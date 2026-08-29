İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı

Buluşmanın ertesi günü gelen mesajın ekran görüntüsünü "Dün date yaptığım çocuğun bugün yazdığı mesaja bakın..." notuyla paylaşan genç kadının gönderisi kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Gelen mesajda erkek tarafının önce buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği, hemen ardından ise 450 TL’lik hesap talebinde bulunduğu görüldü. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Dün gerçekten çok eğlendim, teşekkür ederim. Bu arada hesap konusunda sana da düşen kısmı gönderebilir misin? Ben hepsini ödedim, en azından yarısını gönderirsen sevinirim. 450 TL oluyor yarısı."

MESAJI GÖRÜR GÖRMEZ ENGELLEDİ

Erkek arkadaşının kibar bir dille başladığı mesajı 450 TL’lik ödeme talebiyle bitirmesi üzerine genç kadın, herhangi bir yanıt vermeden şahsı anında engelledi. Yaşanan bu olay, ilk buluşmalarda hesap ödeme adabı ve nezaket kuralları üzerine yeni bir tartışma başlattı.