Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş - Son Dakika
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Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş

Vedat Muriqi\'nin Lyon\'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş
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Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı tarihi maçta Vedat Muriqi'nin attığı golle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gol öncesinde Oğuz Aydın'ın ortasında rakipten seken ve dışarı çıkmak üzere olan topun, saha kenarındaki bir çakmağa çarparak yeniden oyun alanına yöneldiği görüldü.

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında elde ettiği tarihi zaferde Vedat Muriqi'nin attığı golün öncesinde yaşanan pozisyon dikkat çekmişti.

Pozisyonda Oğuz Aydın'ın yaptığı orta Lyonlu futbolcuya çarparak yön değiştirdi. Dışarı doğru ilerleyen topun beklenmedik şekilde yeniden oyun alanına yönelmesi ise maç sırasında dikkatlerden kaçmadı.

TOP ÇAKMAKTAN SEKMİŞ

Karşılaşmanın ardından pozisyonun görüntüleri incelendiğinde dikkat çeken detay ortaya çıktı. Dışarı çıkmak üzere olan topun, tam o sırada yerde bulunan bir çakmağa çarparak yön değiştirdiği görüldü. Topun çakmağa temas etmesinin ardından oyun devam ederken, pozisyonun devamında Fenerbahçe hücumu sürdü.

Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş
Sağ alt köşede çakmak göze çarpıyor

POZİSYONUN DEVAMINDA GOL GELDİ

Sarı-lacivertliler atağı devam ettirirken Oğuz Aydın'ın ortasının ardından Vedat Muriqi topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'nin yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinde büyük önem taşıyan golün öncesinde yaşanan bu sıra dışı detay, karşılaşmanın en ilginç anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş
Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş
Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş

Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Oğuz Aydın, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş - Son Dakika
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