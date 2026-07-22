İran'da ABD Saldırısı Sonrası Patlamalar - Son Dakika
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İran'da ABD Saldırısı Sonrası Patlamalar

22.07.2026 03:36
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ABD'nin saldırı açıklamasının ardından İran'da birçok kentte patlama sesleri duyuldu.

ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi.

İran basınına göre, ABD'nin saldırı açıklaması sonrası ülkenin genelinde birçok kent ve liman hedef alındı.

Haberlerde, Tebriz kentinin güneyinde askeri bir bölgenin yakınlarında, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr ve Behbehan kentlerinde patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde 4 patlama sesi duyulduğunu ve bölgede ABD savaş uçaklarının uçuş yaptığını duyurdu.

Yine aynı eyalette yer alan Kunarek kentinde de patlama sesi işitildiği belirtildi.

Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti, Buşehr kenti yakınlarındaki iki bölge ve ülkenin batısında bulunan Kirmanşah eyaletine bağlı Kangavar kenti de ABD füze ve hava saldırılarının hedefi oldu.

Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi

Öte yandan İran basınına göre, ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran'a da saldırı oldu.

Fars Haber Ajansı, saldırı iddiaları üzerine Tahran'ın doğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girerek ateşlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da ABD Saldırısı Sonrası Patlamalar - Son Dakika

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