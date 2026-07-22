Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek
22.07.2026 07:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankalar ile müşteriler arasında uzun süredir tartışma konusu olan Banka ve Sigortalar Muameleleri Vergisi (BSMV) için Yargıtay son noktayı koydu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kredi sözleşmesinde açıkça belirtilmesi halinde bankaların BSMV'yi tüketiciden tahsil edebileceğine hükmedildi.

Bankalar ile müşteriler arasında yıllardır hukuki uyuşmazlıklara konu olan Banka ve Sigortalar Muameleleri Vergisi (BSMV) konusunda Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketici kredi sözleşmesinde açıkça düzenlenmesi halinde BSMV'nin tüketiciye yansıtılabileceğine karar verdi. Karar, Resmi Gazete'nin 22 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlandı.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ TÜKETİCİYİ HAKLI BULMUŞTU

Uyuşmazlık, Antalya'da bir tüketicinin kullandığı kredi nedeniyle ödediği BSMV'nin iadesi istemiyle açtığı davayla başladı. Tüketici, ödediği verginin geri alınması için bankaya karşı icra takibi başlattı. Bankanın itirazı üzerine dosya mahkemeye taşındı.

Antalya 3. Tüketici Mahkemesi, BSMV'nin mükellefinin banka olduğu, tüketiciye bu yükümlülüğün sözleşmeyle yüklenemeyeceği ve söz konusu hükmün tüketiciyle müzakere edilmediği gerekçesiyle bankanın itirazını reddetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise farklı bir sonuca ulaştı.

Kararda, taraflar arasında imzalanan tüketici kredi sözleşmesinde tüketicinin gider vergileri ve diğer vergileri bankaya ödeyeceğinin kabul edildiği, BSMV'nin de toplam geri ödeme tutarı içinde açıkça gösterildiği vurgulandı.

Yargıtay, sözleşmede açıkça düzenlenmesi şartıyla BSMV'nin tüketiciye yansıtılmasının mümkün olduğuna hükmetti.

BSMV NEDİR?

BSMV, bankalar, sigorta şirketleri ve finans kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden elde ettikleri gelirler üzerinden alınan işlem vergisi olarak biliniyor. Kredi faizleri, sigorta işlemleri, döviz alım-satımı ve leasing gibi finansal işlemlerden doğan kazançlar bu verginin kapsamına giriyor.

Yargıtay, Ekonomi, Banka, Son Dakika

Son Dakika Yargıtay Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
İngiltere’nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump’la görüştü Telefonda İran sözü İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump'la görüştü! Telefonda İran sözü
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YKS sonuçları açıklandı İptal edilen soru sayısı 2’ye yükseldi YKS sonuçları açıklandı! İptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
YKS’nin şampiyonları belli oldu İşte Türkiye birincileri YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

07:57
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
07:40
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
07:29
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi 31 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı
07:13
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı Bakın kim çıktı
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı
06:58
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti
Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti
06:42
Zeydan Karalar’dan Özgür Özel’e soğuk duş: CHP’de kalacağım
Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 08:11:32. #7.13#
SON DAKİKA: Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.