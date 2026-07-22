Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti - Son Dakika
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Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti

Özel\'in yeni parti açıklaması CHP\'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti
22.07.2026 06:58
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Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından CHP'de büyük bir hareketlilik yaşandı. Yaklaşık 2 milyon kayıtlı üyesi bulunan partiden ilk 1 saat içinde 387 bin kişi istifa ederken, yaşanan yoğunluk nedeniyle e-Devlet'te erişim sorunları oluştu. Öte yandan ilk kritik istifa Murat Bakan'dan gelirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılan isimlerle ilgili olumsuz açıklama yapılmaması talimatı verdiği öğrenildi.

Özgür Özel'in TBMM'de yaptığı konuşmada milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıklaması, CHP'de büyük bir hareketliliğe neden oldu. Açıklamanın ardından yaklaşık 2 milyon kayıtlı üyesi bulunan CHP'den ilk 1 saat içinde 387 bin kişi istifa etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle e-Devlet'te parti üyeliği sonlandırma hizmetinde erişim sorunları meydana geldi.

İLK SAATTE 387 BİN İSTİFA

Özgür Özel'in yeni parti kararının ardından CHP üyeliğini sonlandırmak isteyen vatandaşlar e-Devlet'e akın etti. Yaklaşık 2 milyon kayıtlı üyesi bulunan CHP'den ilk 1 saat içinde 387 bin kişinin istifa etmesiyle sistem yoğunluğu oluştu. Parti üyeliği sonlandırma ekranında yaşanan yoğunluk nedeniyle e-Devlet'te zaman zaman erişim problemi yaşandı.

"YENİ PARTİYİ KURUYORUZ"

TBMM'de son kez CHP grup toplantısında konuşan Özgür Özel, milletvekilleriyle birlikte yeni bir parti kuracaklarını açıkladı.

Konuşmasında yaşanan süreci "vakti gelmiş bir veda" olarak nitelendiren Özel, "Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Bu ülkenin yarınları için ateşten gömleği giyiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak partinin TBMM'de açık ara farkla ana muhalefet partisi olacağını savunan Özel, "CHP grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet grup kürsüsüne asla veda etmiyoruz." dedi.

İLK KRİTİK İSTİFA MURAT BAKAN'DAN

Özel'in açıklamasının ardından ilk dikkat çeken istifa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. Bakan, yeni partiye katılan ilk önemli isimlerden biri oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN TALİMAT

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir araya gelerek süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, Özgür Özel ve CHP'den ayrılan isimler hakkında olumsuz açıklama yapılmaması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Bakan, Özgür Özel, E-Devlet, Siyaset, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti - Son Dakika

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