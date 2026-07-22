Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde geçen hafta 1 kişinin öldüğü kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

2 BİN ARAÇ İNCELENDİ, 7 GÜN TAKİP EDİLDİ

Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaza yerinde bulunan far parçaları üzerinde yapılan incelemesi sonucunda Gaziantep-Nurdağı kara yolundaki kazaya karışan aracın marka ve modeli belirlendi. JASAT ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bölgedeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtlarını inceleyerek yaklaşık 2 bin aracı inceledi. 7 gün süren teknik ve fiziki takip sonucu araç, Nurdağı ilçesine bağlı Sakcagözü Mahallesi’ndeki bir depoda gizlenmiş halde bulundu.

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Otomobil sürücüsü Ö.T.’nin kazanın ardından delilleri karartmaya çalıştığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ö.T. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.