Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli\'den Özgür Özel\'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP\'nin hazine yardımından pay almalı
23.07.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Devlet Bahçeli Özgür Özel'in kuracağı yeni parti ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Bahçeli, "2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır." dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bahçeli, "CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Dolayısıyla bir diğer tartışma konusu da kaç milletvekilinin gideceği kadar, mal varlıklarının da nasıl paylaşılacağı. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusuna şu cevabı verdi:

"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur.

"CHP'NİN HAZİNE YARDIMINDAN PAY ALMALILAR"

Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Milletvekili, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ALİÇO null ALİÇO null:
    hiçbir parti milletin parası olan hazineden yardım almamalı , ipini koparan parti kuruyo bu memlekette sonra gelsin hazine yardımı 1 0 Yanıtla
  • Mahmut Kaya Mahmut Kaya:
    Evet 1 0 Yanıtla
  • Diyego Can Diyego Can:
    buda resmen tozutmuş 0 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    kim diyen bu ne dedi ne dedi 0 0 Yanıtla
  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Bence etik değil sayın Bahçeli. Hele ki Özgür ve ekibine 1 milyara yakın para vermek kediye ciğer teslim etmektir. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
İsmi Galatasaray’la da anılan Foden imzayı attı İsmi Galatasaray'la da anılan Foden imzayı attı
İran’dan kara harekatı sinyali İki ülkenin ismi verildi İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Somer Sivrioğlu’ndan Aziz Yıldırım’a gönderme Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

13:08
MSB: Türk personel Eurofighter eğitimi için ağustosta İngiltere’ye gidecek
MSB: Türk personel Eurofighter eğitimi için ağustosta İngiltere’ye gidecek
13:00
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı
Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 13:41:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.