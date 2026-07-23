LGS\'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem\'in tercih edeceği lise

Van'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Meryem Sakman, lise tercihlerini tamamladı. Türkiye şampiyonları arasında yer alan 14 yaşındaki Sakman, en büyük hayali olan İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini ilk sıraya yazdı.

DÜZENLİ ÇALIŞMA VE AİLE DESTEĞİ BAŞARIYI GETİRDİ

İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan Meryem Sakman, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından annesi Hatice Sakman ile birlikte okuluna giderek "Tercih Ofisi"nde işlemlerini gerçekleştirdi. Okul müdürü Fatih Gül'den rehberlik alarak tercih listesini oluşturan şampiyon öğrenci, heyecanını ve mutluluğunu paylaştı.

Sınav sürecinde gece gündüz demeden yoğun bir çalışma temposu yürüttüğünü belirten Sakman, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Sınavdan çıktığım zaman böyle bir sonuç alacağımı beklemiyordum. Hocalarımın ve ailemin desteği sayesinde bu başarıyı elde ettim. Çok mutluyum. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi benim ve ailemin hayaliydi. Çok heyecanlıyım, bir an önce okulların açılmasını bekliyorum."

Gelecek hedeflerinden de bahseden başarılı öğrenci, üniversitede sayısal alanda eğitim alarak tıp fakültesini kazanmak istediğini dile getirdi.

MERYEM SAKMAN’IN LİSE TERCİH LİSTESİ

Şampiyon öğrencinin heyecanla oluşturduğu tercih listesinde şu okullar yer aldı:

İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

İstanbul Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi

Van Türk Telekom Fen Lisesi

"GURUR DUYUYORUZ, EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDI"

Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Gül, Meryem’in sınav öncesinde de derece yapacağına inandıklarını belirterek, "Kızımızın bu zorlu sınavda Türkiye birinciliğini elde etmesi bizi gururlandırdı. Yalnızca akademik başarısıyla değil, karakteri ve örnek davranışlarıyla da öne çıkan bir öğrencimiz. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin Meryem'e çok şey katacağına ve vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetişeceğine eminiz" dedi.

Anne Hatice Sakman ise tercih sürecini hayırlısıyla tamamladıklarını ifade ederek süreçte emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.