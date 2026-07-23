LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS\'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem\'in tercih edeceği lise
23.07.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 14 yaşındaki Meryem Sakman, lise tercihlerini tamamladı. Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşayan Meryem, en büyük hayali olan İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini ilk sıraya yazarak tıp fakültesi hedefine giden yolda ilk adımını attı.

Van'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Meryem Sakman, lise tercihlerini tamamladı. Türkiye şampiyonları arasında yer alan 14 yaşındaki Sakman, en büyük hayali olan İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini ilk sıraya yazdı.

DÜZENLİ ÇALIŞMA VE AİLE DESTEĞİ BAŞARIYI GETİRDİ

İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan Meryem Sakman, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından annesi Hatice Sakman ile birlikte okuluna giderek "Tercih Ofisi"nde işlemlerini gerçekleştirdi. Okul müdürü Fatih Gül'den rehberlik alarak tercih listesini oluşturan şampiyon öğrenci, heyecanını ve mutluluğunu paylaştı.

Sınav sürecinde gece gündüz demeden yoğun bir çalışma temposu yürüttüğünü belirten Sakman, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Sınavdan çıktığım zaman böyle bir sonuç alacağımı beklemiyordum. Hocalarımın ve ailemin desteği sayesinde bu başarıyı elde ettim. Çok mutluyum. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi benim ve ailemin hayaliydi. Çok heyecanlıyım, bir an önce okulların açılmasını bekliyorum."

Gelecek hedeflerinden de bahseden başarılı öğrenci, üniversitede sayısal alanda eğitim alarak tıp fakültesini kazanmak istediğini dile getirdi.

MERYEM SAKMAN’IN LİSE TERCİH LİSTESİ

Şampiyon öğrencinin heyecanla oluşturduğu tercih listesinde şu okullar yer aldı:

  • İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
  • İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
  • İstanbul Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
  • Van Türk Telekom Fen Lisesi

"GURUR DUYUYORUZ, EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDI"

Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Gül, Meryem’in sınav öncesinde de derece yapacağına inandıklarını belirterek, "Kızımızın bu zorlu sınavda Türkiye birinciliğini elde etmesi bizi gururlandırdı. Yalnızca akademik başarısıyla değil, karakteri ve örnek davranışlarıyla da öne çıkan bir öğrencimiz. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin Meryem'e çok şey katacağına ve vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetişeceğine eminiz" dedi.

Anne Hatice Sakman ise tercih sürecini hayırlısıyla tamamladıklarını ifade ederek süreçte emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Güncel, Yaşam, Van, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    BİRAZDAN LAİKLER ATAK GEÇİRMEYE BAŞLARLAR 5 2 Yanıtla
  • Kaan Öztaş Kaan Öztaş:
    çok komikmiş ne tarafa gülelim 1 4 Yanıtla
    SELO SELO:
    SANA GÜLDÜM 0 0
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bravo. Umarım Fen Lisesine girer. Yani ilim ve bilimin analitik düşünmenin metodunu doğal olarak o tip okullarda öğrenebilir. 2 1 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Olmaz illa kartala gidecek 150 kişi başının etini yiyyodur şimdi genç kardeşin :) 0 1
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    Allah başarılarının devamını nasip etsin 2 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Habere bakmadan önce kartal imam hatiptir kesin dedim. nitekim doğruymuş. 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Bolu’da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak

15:55
Gözaltına alınan Fatma Soydaş’a bir darbe daha
Gözaltına alınan Fatma Soydaş'a bir darbe daha
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:59:00. #7.13#
SON DAKİKA: LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.