Moskova'da savaş uçağı düştü - Son Dakika
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Moskova'da savaş uçağı düştü

23.07.2026 14:20
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Rusya'ya ait savaş uçağı Moskova'da düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Rusya'ya ait 5'inci nesil Su-57 tipi savaş uçağı, Moskova bölgesinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak düştü. Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrularken, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan güvenli şekilde atlamayı başardığı bildirildi.

EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA KAZA KIRIM

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait en gelişmiş jetlerden biri olan beşinci nesil Su-57 tipi savaş uçağı, Moskova bölgesinde planlı bir eğitim uçuşu icra ettiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Gelişmiş teknolojisiyle bilinen uçağın düşüş sebebiyle ilgili detaylı teknik inceleme başlatıldı.

Moskova'da savaş uçağı düştü

PİLOT FIRLATMA KOLTUĞUYLA UÇAKTAN AYRILDI

Rus basınında yer alan ilk bilgilere göre, durumun kontrol dışına çıkması üzerine uçağın pilotu fırlatma koltuğunu zamanında aktif hale getirdi. Pilotun uçaktan güvenli bir şekilde ayrıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Moskova'da savaş uçağı düştü

ÖZEL BİR KOMİSYON KURULDU 

Olay yerinde arama-kurtarma ve inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla özel bir komisyon kurulduğu öğrenildi.

Moskova, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da savaş uçağı düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • pffwxgbvr7 pffwxgbvr7:
    haber yapmaya değer mi 1 5 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Yorum yapmaya değer mi? 2 1
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Geçmiş olsun umarim ölen olmamıştìr 0 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    bizene yav bizene 0 0 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Neden Ukrayna olmasın. Artık adamlar sınırdan 2000 km ye kadar istedikleri yerde hedefledikleri her şeyi indiriyor lar, b indiriyor lar. Rusya tam bir kağıttan kaplan olmuş. Bir ayda biter dediler, 4 yıldır sürüyor. 0 0 Yanıtla
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