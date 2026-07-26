CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP üyeliğinden istifa ederek Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye katıldığını duyurdu. Aydar, "Siyaset benim için inandığın değerlerin arkasında dimdik durabilmektir. Bu kararı Türkiye'nin yeniden umut üreten bir siyasete ihtiyaç duyduğuna inandığım için veriyorum" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı tarafından Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak, Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan yeni siyasi harekete katıldığını duyurdu.

Toplantıda konuşan Aydar, aldığı kararın "uzun yıllara dayanan siyasi mücadelesinin ardından verilmiş en zor ama en onurlu kararlardan biri" olduğunu söyledi.

CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti

"SİYASET, GEREKİRSE EN ZOR KARARI VEREBİLMEKTİR"

Aydar, siyaseti hiçbir zaman makam, koltuk ya da rozet olarak görmediğini belirterek, "Siyaset benim için inandığın değerlerin arkasında dimdik durabilmektir. Bedel ödemeyi göze alabilmektir. Gerekirse en zor kararı verebilmektir" diye konuştu.

18 yaşında CHP saflarında siyasete başladığını anlatan Aydar, gençlik yıllarında afiş astığını, sandık başlarında görev yaptığını, CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı görevini üstlendiğini ve 2019 ile 2024 yerel seçimlerinde Ceyhan Belediye Başkanı seçildiğini ifade etti.

CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti

"YENİ PARTİ'DE MÜCADELE EDECEĞİM"

Kadir Aydar, Türkiye'nin yeni bir siyasi anlayışa ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan yeni siyasi harekette ve kurulacak yeni partide mücadele etme kararımı da sizlerin huzurunda açıkça ilan ediyorum" diye konuştu.

ROZETİNİ GÜRSEL İLÇİ'YE TESLİM ETTİ

Aydar, 18 yaşında CHP'ye katıldığında kendisine parti rozetini takan Gürsel İlçi'ye CHP rozetini teslim etti. Daha sonra Aydar'a, Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partinin rozeti CHP'nin en eski üyelerinden Hıdır Bayrak tarafından takıldı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Aydar, Özgür Özel, Siyaset, Türkiye, Güncel, Ceyhan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Hadise de Sedat Peker’e özendi Hadise de Sedat Peker'e özendi
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor Servet istediler Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı Kameralar gerçeği ortaya çıkardı İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

17:16
Gurur dolu anlar İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde okudu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
16:52
Filenin Sultanları’nın mutluluk gözyaşları
Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları
16:37
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
15:35
Hürmüz Boğazı’nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
15:05
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
14:35
Funda Arar’dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
13:50
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
13:39
Pakistan duyurdu ABD ve İran’dan dikkat çeken ateşkes adımı
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 17:51:13. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.