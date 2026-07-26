Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler

Arda Güler\'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulunarak "Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi her şeyi çok net bir şekilde açıklıyorlar. Saha dışında da oldukça samimi ve dürüstler'' dedi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, takımın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho ve yeni sezon hedefleriyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"EFSANEYLE ÇALIŞMAK HARİKA BİR FIRSAT"

Jose Mourinho ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Arda Güler, "Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi her şeyi çok net bir şekilde açıklıyorlar. Saha dışında da oldukça samimi ve dürüstler." dedi. 

"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"

Hedeflerinden bahseden milli futbolcu, "Çok şey öğrendim ve çok geliştim ama coşkum asla değişmedi. Her şeyi kazanmak istiyorum ve Real Madrid taraftarlarını mutlu etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

REAL MADRID PERFORMANSI

Transfer olduğu günden bu yana Real Madrid formasıyla 112 maça çıkma başarısı gösteren 21 yaşındaki futbolcu, 18 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler - Son Dakika
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