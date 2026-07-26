Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum\'da misafirhaneye yerleşti
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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, yaşamına ilişkin aldığı kararla gündem oldu. Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiğini açıklayan deneyimli oyuncu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" diyerek bu tercihini neden yaptığını anlattı. Usta sanatçı, mütevazı yaşamını ve kaldığı odayı da ilk kez kameralara gösterdi.

Türk tiyatrosu ve televizyonunun sevilen isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, Bodrum'da bir misafirhanede yaşamaya başladığını açıkladı. Yıllardır unutulmaz karakterlere hayat veren usta oyuncu, aldığı kararla dikkat çekerken, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" sözleriyle tercihinin nedenini anlattı.

Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

"HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK ADINA BEN YERLEŞTİM"

Asiye Acar'ın sunduğu "Pazar Gezmesi" programına konuk olan Tarık Papuççuoğlu, kaldığı misafirhanedeki odasını ilk kez kameralara açtı.

Yeni yaşam düzeninden memnun olduğunu dile getiren usta oyuncu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler. Hayatı kolaylaştırmak adına ben yerleştim." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

SADE BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Programda gösterilen görüntülerde Papuççuoğlu'nun odasında bir çekyat, bir yatak, çöp kovası ve küçük bir sehpanın bulunduğu görüldü. Televizyon izlemek istediğinde ise odası yerine misafirhanenin ortak kullanım alanındaki lobiyi tercih ettiğini söyledi.

Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

UNUTULMAZ KARAKTERLERE HAYAT VERDİ 

Tarık Papuççuoğlu, kariyeri boyunca birçok tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol aldı. Özellikle "İkinci Bahar" dizisindeki Kebapçı Vakkas ve "Hayat Bilgisi" dizisindeki Müdür Amil Bey karakterleriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edindi. Aldığı bu yeni yaşam kararı ise sevenleri tarafından hem şaşkınlıkla hem de takdirle karşılandı.

Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

Tarık Papuççuoğlu, Magazin, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Tarık Papuççuoğlu Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti - Son Dakika
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