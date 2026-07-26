Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu - Son Dakika
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Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

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Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) final heyecanı yaşandı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi. 

MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU TÜRKİYE

East Asian Games Dome'da oynanan FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 deviren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyon olmayı başardı. 

Tarih yeniden yazıldı! <a class='keyword-sd' href='/filenin-sultanlari/' title='Filenin Sultanları'>Filenin Sultanları</a>, Milletler Ligi şampiyonu

VARGAS YİNE ŞOV YAPTI

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızı Melissa Vargas, final maçına da damga vurdu. Vargas, kaydettiği 33 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Vargas'a Hande Baladın 19, İlkin Aydın ise 16 sayı ile eşlik etti. 

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

MİLLETLER LİGİ'NDE 2. ZAFER

Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan milli takım, 2018'de ise finalde ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı. Üç yıl sonra yeniden final oynayan ay-yıldızlı ekip, bu zaferle organizasyondaki madalya sayısını 4'e yükseltti. Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

SANTARELLI'DEN BİR KUPA DAHA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde yükselişini sürdürüyor. 2023 yılında göreve başlayan İtalyan başantrenör, Türkiye ile üçüncü altın madalyasını kazandı. 2023'ün ardından 2026'da da VNL şampiyonluğu yaşayan Santarelli, yine 2023 yılında milli takımla Avrupa şampiyonluğu elde etti. 2025 Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye ile gümüş madalya kazanan Santarelli, milli takımla toplam madalya sayısını 4'e çıkardı.

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

BREZİLYA'DAN RÖVANŞ ALINDI

Türkiye, Brezilya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını aldı. Paris'te rakibine bronz madalya maçını kaybeden Türkiye, iki yıl sonra Brezilya ile bir madalya maçında daha karşı karşıya geldi. Bu kez rakibini mağlup ederek şampiyon olan ay-yıldızlı ekip, olimpiyattaki yenilginin de rövanşını aldı.

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Finali'nde, güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ay-yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filenin Sultanları'nın ikinci kez kazandığı bu şampiyonluğun, gelecek nesil sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

Filenin Sultanları, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Burak üstün Burak üstün:
    futbolculardan alıp bunlara verin paraları ve villaları. Her seferinde gururlandırıyolar 18 1 Yanıtla
  • Halit Özdemir Halit Özdemir:
    hacıosmanoğlu villaları doğru kişilere ver 14 1 Yanıtla
  • Halit Özdemir Halit Özdemir:
    Canlarını dişlerine taktılar keşke sizde ki ruh erkek milli futbol takımında da olsa 14 1 Yanıtla
  • okan sarı okan sarı:
    birileri utanir mi acaba 11 1 Yanıtla
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