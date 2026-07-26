Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları - Son Dakika
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Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Filenin Sultanları, gözyaşlarına hakim olamadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde dünya devi Brezilya’yı nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-1 mağlup ederek devasa bir başarıya imza attı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Karşılaşma boyunca oyuna ağırlığını koyan millilerimiz, hücumdaki etkili oyunu ve dirençli savunmasıyla rakibine geçit vermedi. Son sayının ardından ise parkede büyük bir sevinç fırtınası koptu. Şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan Filenin Sultanları, gözyaşlarına hakim olamadı.

DÜNYANIN BİR NUMARASI TÜRKİYE

Milletler Ligi’nde sergilediği üstün performansla zirveye kurulan ay-yıldızlı ekibimiz, bu muhteşem zaferle tüm Türkiye’ye büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Başarılarıyla destan yazan sultanlar, voleybolda dünyanın bir numarası olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    siz her şeye layiksiniz tebrikler 5 1 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bravo kızlar, bu ülkede iyi olanlardan biride sizlersiniz gurur duyuyoruz. 4 2 Yanıtla
  • veysel siyahtaş veysel siyahtaş:
    Helal olsun 3 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    vallaha bunlarin basarisi bile birilerini rahatsiz editor. istiyorlar ki herkez biat etsin kole gibi dursun herseyde oldugu gibi voleybolda da basarisiz olalim. brezilyadan cok makarnacilari uzduler 1 1 Yanıtla
  • Karadenizli Alperen Karadenizli Alperen:
    futbol maçına da keşke siz çıksanız 1 0 Yanıtla
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