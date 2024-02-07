Cüneyt Yüksel, Marmaraereğlisi'nde muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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Cüneyt Yüksel, Marmaraereğlisi'nde muhtarlarla buluştu

Cüneyt Yüksel, Marmaraereğlisi\'nde muhtarlarla buluştu

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Marmaraereğlisi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Yüksel, muhtarların isteklerini dinleyerek projelerini anlattı. Muhtarların görüş ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Yüksel, mahallelerin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini muhtarlar aracılığıyla dinlediklerini söyledi. Yüksel, ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ile birlikteydi.

07.02.2024 13:45  Güncelleme: 13:49
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Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Marmaraereğlisi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Yüksel, ilçede bir işletmede muhtarlarla buluştu, projelerini anlattı.

Muhtarların isteklerini dinleyen Yüksel, muhtarların görüş ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Muhtarların önemli bir görev üstlendiğini aktaran Yüksel, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın taleplerini muhtarlarımızdan dinledik. Her bir talep, beklenti ve öneri, şehrimizin değişimi, gelişimi ve dönüşümü için atacağımız adımlarda bize ilham veriyor." ifadelerini kullandı.

Yüksel, daha sonra ilçede ziyaretlerde bulundu.

Yüksel'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata eşlik etti.

Kaynak: AA

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