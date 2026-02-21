ÇYDD 37. Yılını Kutladı - Son Dakika
ÇYDD 37. Yılını Kutladı

21.02.2026 14:40
ÇYDD, 37 yıllık çalışmalarında laik ve bilimsel eğitimin önemini vurguladı.

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden (ÇYDD), kuruluşunun 37'nci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, "37 yıl boyunca Cumhuriyet'imizin ışığında, büyük Atatürk'ün açtığı yolda kararlılıkla yürüdük. Bugün de Cumhuriyetin kazanımlarını koruma kararlılığımızdan, laik ve bilimsel eğitim uğraşımızdan, eşitlik ve adalet arayışımızdan vazgeçmeden yürümeye devam ediyoruz. 'Çağdaş Türkiye'nin gelecek güvencesi' olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz, eğitim dönüştürür, özgürleştirir, kalkındırır ve ülkemizin çağdaş geleceği ancak laik ve bilimsel eğitimle kurulur" ifadeleri kullanıldı.

ÇYDD, kuruluşunun 37'nci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, laik ve bilimsel eğitim ile eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yaptı. Açıklamada, derneğin Türkan Saylan ve yol arkadaşları tarafından Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetin kazanımlarını, Atatürk devrimi ve ilkeleri ile kazanılan hakları korumak ve geliştirmek için yola çıkan kurucularımız Prof. Dr. Aysel Ekşi, Prof. Dr. Türkan Saylan ve yol arkadaşları; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurarak köklü ve büyük bir sivil toplum hareketi başlattı. Hızla büyüyen, şubeleşen ve kurumlaşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için en etkili yolun laik ve bilimsel eğitimi güçlendirmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olduğu bilinciyle çalışmaya başladık. Bugün, yüz binlerce gencimizin eğitim hakkını güçlendirerek yaşamına dokunmuş bir sivil toplum örgütü olarak çalışmalarını artırarak devam ettiriyoruz."

37 yıl boyunca Cumhuriyetimizin ışığında, Büyük Atatürk'ün açtığı yolda kararlılıkla yürüdük. Laik ve bilimsel eğitimin ve eğitimde fırsat eşitliğinin salt bir istem değil, vazgeçilmez bir anayasal hak olduğunu sürekli yineledik. Kız çocuklarının okullaşması, gençlerimizin hayallerinden vazgeçmemesi ve Atatürk'ün idealindeki 'aklı ve vicdanı özgür' bireyler olarak yetişmeleri için laik ve bilimsel eğitimin dönüştürücü gücünden eşit koşullarla yararlanmaları gerektiğini biliyoruz.

37 yıldır laik ve bilimsel eğitim hakkı ile birlikte demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü her koşulda savunduk. Kadın haklarından çocuk haklarına, doğa haklarından sokak hayvanlarına kadar yaşamı ve yaşam hakkını ilgilendiren her alanda sorumluluk aldık. Marmara'dan Van'a, Soma'dan Hatay ve Kahramanmaraş'a kadar ülkemizin yaşadığı her büyük acıda, toplumsal dayanışma ağımızı büyüterek halkımızın yanında olduk. 117 şube, 6 temsilcilik, 25 bini aşkın üye ve yüz binlerce gönüllünün emeğiyle; yalnızca burs veren bir yapı değil, geleceği inşa eden bir sivil toplum örgütü olduk. Eğitim politikalarını yakından izleyerek hak odaklı uğraşımızı sürdürdük; gençlerimizin eğitim, barınma ve sosyal yaşamda karşılaştıkları eşitsizlikleri azaltmak için projelerimizi her yıl daha da genişlettik.

"Ülkemizin çağdaş geleceği ancak laik ve bilimsel eğitimle kurulur"

Ulusal tarihimizin geleceğimiz olan gençlerimizce doğru bilinmesi için Anıtkabir, Çanakkale ve Kocatepe'ye her yıl binlerce gencimizle gidiyor ve gençlerimizin tarihimizi yerinde öğrenmelerine olanak tanıyoruz. Dilimizin doğru kullanılması adına büyük bir sorumluluk taşıyoruz ve sorumluluğu da gençlerimizle paylaşıyoruz. 'Anadolu'da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak' projesiyle 110 bin 760 kız öğrenciye ulaştık. 'Bir Işık da Siz Yakın' projesiyle 72 bin 514 üniversite öğrencisinin yolunu aydınlattık. Pandemi dönemi ve sonrasında 8 bin 81 öğrencimize bilgisayar desteği sağlayarak eğitime erişimlerini sürdürmelerine katkı sunduk. 36 tam donanımlı kütüphane kurduk, 5 milyondan fazla kitabı okullarla buluşturduk. 36 Çağdaş Etkinlik Merkezimizde kültür, sanat ve bilim alanında yaptığımız çalışmalarla gençlerimizin yanında olduk. 769 anaokulu ve 565 çocuk parkı ile erken çocukluk eğitimine güçlü katkılar sunduk.

Bugün, 37'nci yıl dönümümüzde bu değerler için attığımız her adımı kutluyoruz. Cumhuriyet'in kazanımlarını koruma kararlılığımızdan, laik ve bilimsel eğitim uğraşımızdan, eşitlik ve adalet arayışımızdan vazgeçmeden yürümeye devam ediyoruz. Büyük Atatürk'ün yolunda, unutulmaz Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan'ın izinde; sürdürülebilir savunuculuk anlayışımızla, çağdaş bir Türkiye ve aydınlık yarınlar için çalışmayı bugün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. 'Çağdaş Türkiye'nin gelecek güvencesi' olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz, eğitim dönüştürür, özgürleştirir, kalkındırır ve ülkemizin çağdaş geleceği ancak laik ve bilimsel eğitimle kurulur."

Kaynak: ANKA

