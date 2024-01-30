D-100 Karayolu\'nda kargo kamyonu devrildi, trafik yoğunluğu oluştu

Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarpan kargo kamyonu devrildi. Kamyon şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu kamyonun çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii, Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden Muammer Çetin kontrolündeki 34 PK 0824 kamyon, Bizimkent Köprüsü altında bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü, ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından polis ekipleri trafik akışını sağladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaza yapan kamyonun çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.