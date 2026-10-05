D8'den, üye ülkeler arasında sanayi ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi temennisi - Son Dakika
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D8'den, üye ülkeler arasında sanayi ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi temennisi

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D8\'den, üye ülkeler arasında sanayi ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi temennisi
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Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood, tüm dünyada yaşanan teknolojik dönüşüme dikkati çekerek, D-8 ülkeleri arasında sanayi, teknoloji ve yapay zeka alanlarında daha derin işbirliği kurulmasını diledi.

Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood, tüm dünyada yaşanan teknolojik dönüşüme dikkati çekerek, D-8 ülkeleri arasında sanayi, teknoloji ve yapay zeka alanlarında daha derin işbirliği kurulmasını diledi.

D8 Sekreteryasından yapılan yazılı açıklamaya göre Mahmood, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın daveti üzerine katıldı.

Mahmood, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı ve teknoloji yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerin verildiği programa iştirak etti.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ile görüşen Mahmood, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN ve etkinliğe katılan diğer kuruluşların üst düzey yöneticileriyle de bir araya geldi.

Mahmood, muhataplarına D8'in farklı sektörel işbirliği alanlarında kaydettiği ilerlemeye ilişkin bilgi vererek, üye ülkeler arasında sanayi, teknoloji ve yapay zeka alanlarında daha derin işbirliği yapılmasının önemine dikkati çekti.

TEKNOFEST'in 1 milyondan fazla kişiyi ağırladığına işaret eden Mahmood, etkinliğin uluslararası tanınırlığa sahip bir markaya dönüştüğünü kaydetti.

Mahmood, Şanlıurfa'daki organizasyonun Türkiye'nin geniş bir yelpazede gelişen teknolojik kapasitesini ortaya koyduğunu ifade ederek, D8 ülkeleri ile TEKNOFEST arasında daha yakın ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Etkinlikte, şirketlerin stantlarını ziyaret ederek geliştirilen teknolojilere ilişkin bilgi alan Mahmood, TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençlerle de görüştü ve ödül kazanan projeleri inceledi.

Mahmood, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile de bir araya gelerek, organizasyonun planlanması ve gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı Şıldak, Kacır, Bayraktar ve paydaş kuruluşları tebrik etti.

Kaynak: AA
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