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Daha önce böyle muhtarlık görülmedi: Müze gibi muhtarlık

Bu muhtarlığa gelenler adeta geçmişlerine yolculuğa çıkıyor

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan muhtarlık binası, mahalle sakinlerinin de desteğiyle asırlık müzeye dönüştürüldü. Mahalle tarihi, 100 yıllık fotoğraf ve antika eşyalarla mahalle muhtarlığında yaşatılıyor.

Karasu'nun İhsaniye Mahallesi'nde tarih adeta mahalle muhtarlığında yaşatılmaya çalışılıyor. Mahalle Muhtarı Oğuz Özden, muhtarlık binasında sergilediği bir asırlık tarihi fotoğraflar ve antika eşyalarla mahalle sakinlerine ve ziyaretçilere geçmişi hatırlatmaya devam ediyor. Muhtar Özden, "Köyümüzün yaşlılarının, vefat etmişlerin fotoğraflarını muhtarlık duvarımıza astık. Gelen ziyaretçiler gördükçe, hatırladıkça bazen ağlıyor. Bu da bizi duygulandırıyor. Önce fotoğrafları astık, ardından eski eşyalar koyduk. Vatandaş kendi getirdi, biz yokken kapımız açıkken, getirmiş dolapların üzerine koymuş. Böylece antika eşyalar çoğaldı" diye konuştu.

"Geçmişi bir asra dayanıyor"

Oğuz Öden, "Muhtarlığımız hizmet vermeye devam ediyor. Gelen bürokrasiler de beğeniyor, 'Böyle muhtarlık görmedik' diyorlar, vatandaşın da beğenisini kazanıyor. İhsaniye halkı da böyle güzelliklere layık. Fotoğraflar arasında 100-120 yıllık resimler var. Antika eşyalar arasında da en az 80-100 yıllık kullanılan eşyalar mevcut. Çömlek, radyo, eski silahlar, içinde gömü çıkmış kaseler dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu fotoğraflar sayesinde mahallemizin büyüklerini tanıyorlar"

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Ak ise, "Çocukluğumdan beri bildiğimiz dedelerimiz, amcalarımız, akrabalarımızın resimleri burada. Biz tanıyoruz ama mahallenin gençleri tanımazlar, bilmezler. Bu fotoğraflar sayesinde mahallemizin büyüklerini tanıyorlar" diyerek mahalle muhtarına teşekkür ettiklerini belirtti.