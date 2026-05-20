Dakar'da Kurban Bayramı Hazırlıkları

Senegal'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başkent Dakar'ın cadde ve sahilleri, satışa çıkarılan binlerce koyunla geçici hayvan pazarına dönüştü.

Kurbanlık satıcıları, bayrama sayılı günler kala Dakar'ın ana arterlerinde, boş arazilerinde ve okyanus kıyısındaki alanlarda çadırlar kurarak farklı bölgelerden getirdikleri koyunları satışa sunuyor.

Atlas Okyanusu kıyısında balıkçı teknelerinin hemen yanında dolaşan koyunlar, Dakar'da bayram öncesi renkli görüntüler oluşturuyor.

Bazı satıcılar hayvanlarını ana yolların kenarındaki boş arazilere kurdukları çadırlarda barındırırken, bazıları ise koyunlarını mahalle aralarındaki geçici alanlarda besliyor.

Kurbanlık olarak, büyük ölçüde koyunun tercih edildiği ülkede koyun fiyatları 100 bin CFA (8 bin TL) ila 250 bin CFA (20 bin TL) arasında değişiyor.

Senegal'de "Tabaski" olarak adlandırılan Kurban Bayramı 28 Mayıs'ta idrak edilecek.