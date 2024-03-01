Dakka\'da çıkan yangında en az 43 kişi hayatını kaybetti

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DAKKA, 1 Mart (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da Perşembe gecesi yüksek katlı bir binada çıkan feci yangında en az 43 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Samanta Lal Sen, Cuma günü sabah saatlerinde Xinhua'ya yaptığı açıklamada ölü sayısının doğrulandığını söyledi.

Bakan, cenazelerden 33'ünün Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 10'unun ise Dakka Şeyh Hasina Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsü'ne kaldırıldığını belirtti.

Dakka İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Merkezi müfettişi Anwarul Islam daha önce Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Green Cozy Cottage Alışveriş Merkezi'nden 42'si baygın halde olmak üzere yaklaşık 75 kişinin kurtarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldığını bildirmişti.

Kurtarma ekiplerinin olay mahallinde çalıştığını belirten Islam, Perşembe günü yerel saatle 21.30 sularında yangın ihbarını aldıktan sonra itfaiye ekiplerini sevk ettiklerini söyledi. En az 12 itfaiye ekibi olay yerine intikal ederken, yangın saat 23: 30 sularında söndürüldü.

Islam, 7 katlı binada bir restoran, bir outlet mağazası ve çok sayıda dükkan bulunduğunu kaydetti.

İsmini vermek istemeyen bir başka itfaiye yetkilisi ise feci yangında ölenlerin sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Cuma günü sabah saatlerinde televizyonda yayımlanan haberlere göre, binanın bazı bölümlerinde yangın halen devam etmekteydi. Yangının çıkış nedeni ise henüz öğrenilemedi.