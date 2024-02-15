Dakka'da On Binlerce Kişi Baharın İlk Gününü Kutladı - Son Dakika
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Dakka'da On Binlerce Kişi Baharın İlk Gününü Kutladı

Dakka\'da On Binlerce Kişi Baharın İlk Gününü Kutladı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da on binlerce kişi, baharın ilk günü olan Pohela Falgun'u kutlamak üzere parklarda ve yeşil alanlarda bir araya geldi. Bu neşeli gün aynı zamanda 'Sevgi Günü' olarak da anılıyor.

15.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:25
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DAKKA, 15 Şubat (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da on binlerce kişi baharın ilk günü olan Pohela Falgun'u karşılamak üzere parklarda ve yeşil alanlarda bir araya geldi.

Sevgililer Günü'ne denk gelen bu neşeli gün, burada "Sevgi Günü" olarak da anılıyor.

Kaynak: Xinhua

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