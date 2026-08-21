Dalaman'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla Dalaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Furkan Bağrıaçık olarak belirlendi, diğer sürücü hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Furkan Bağrıaçık'ın kullandığı 07 BUA 698 plakalı motosiklet, Dalaman Havalimanı yolundaki kavşakta, Bayram D. yönetimindeki 48 D 2134 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Bağrıaçık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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