Daltonlar Suç Örgütü Üyeleri Gözaltında - Son Dakika
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Daltonlar Suç Örgütü Üyeleri Gözaltında

30.07.2025 13:51
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Fatih'teki restoran kurşunlaması ve haraç tehditleriyle ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te bir restoranın kurşunlanması ile Beykoz ve Bağcılar'daki iş yeri sahiplerinin tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmalarda, "Daltonlar" suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 11 Temmuz'da Fatih'te bir restoranın kurşunlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 3'ü çocuk yaştaki 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ve telefon incelemeleri sonucu, söz konusu eylemi Daltonlar olarak bilinen suç örgütü yöneticisi Murat Küçükyavuz'un azmettirdiği belirlendi.

İş yeri sahiplerinin tehdit edilmesi

Beykoz'da 19 Temmuz'da ve Bağcılar'da 29 Temmuz'da iş yeri sahiplerinin telefonda tehdit edilmesine yönelik soruşturmada da kendini Daltonlar suç örgütü üyesi olarak tanıtan ve mağdurlardan haraç isteyen bir zanlı tespit edildi.

Şanlıurfa'da olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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