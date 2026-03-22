Dalyan Kanalı'ndaki Nadir Ekosistem

22.03.2026 10:09
Dalyan Kanalı, 180 kuş türü ve labirent gibi sazlıklarıyla ekoturizm için önemli bir alan.

MUĞLA'daki Dalyan Kanalı, labirenti andıran sazlıklarıyla havadan dronla görüntülendi. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, "Bu ekosistem dünyada nadir bulunan bir labirent şeklindedir" dedi.

Köyceğiz Gölü ile İztuzu Plajı'nı birleştiren kanal, 180 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki su yolu, Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösteriliyor. Bölgede yer alan Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zenginlik sunan Dalyan Kanalı, tatlı ve tuzlu suyun buluştuğu yapısı, geniş kumsalları ve doğal yaşamıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Havadan dronla kaydedilen görüntülerde sazlıkların oluşturduğu doğal labirent dikkat çekti.

'SAZLIKLAR SUYU FİLTRELİYOR'

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, Köyceğiz, Dalyan ve İztuzu'nun Türkiye'nin en önemli ekosistemi olduğunu belirterek, "Bu ekosistemin içerisinde bulunan göl ve kanal kenarındaki sazlıklar çok ciddi bir öneme sahiptir. Akşama kadar deniz göle akmakta. Sabaha kadar da göl tekrar o akıntıyla birlikte gelen suyu denize geri göndermekte. Göl ve kanal kenarındaki sazlıklar birçok uçucu ve sürüngen hayvanları barındırdığı gibi, sazlıkların en önemli vazifesinden bir tanesi de suyu filtre etmektir. İçerisinde bulunan birçok organik maddeleri sazlar kendi köklerine çekerek varlıklarını sürdürüyorlar. Sazlar Köyceğiz Gölü'nün, Dalyan Kanalı'nın ve İztuzu'nun can damarıdır. Bu ekosistem dünyada nadir bulunan bir labirent şeklindedir. Dalyan Kanalı ve göl kenarındaki sazlıklar filtrasyon görevinin dışında turistlerin en çok beğendiği bir dekordur" dedi.

Başkan Okutur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekne gezilerinde turistler için bu sazlarla bütünleşmiş kanalların arasında dolaşmak çok büyük bir tatil zevki olmaktadır. Dalyan kanalları kenarındaki sazlıklarda sivrisinek yönünden bir yanlış kanı var. Burada asla bir sivrisineğin olması mümkün değildir. Çünkü bu suyun içinde gerek deniz suyunun karışması gerekse kükürtlü suların karışması neticesinde sivrisinek kesinlikle Dalyan kanallarında yoktur. Bu genelde Dalyan ve çevresindeki bazı durgun sularda oluşmakta. Onların da tedbirleri alınmıştır."

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla),

Kaynak: DHA

