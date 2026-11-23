Danimarka genelinde çok sayıda okula e-posta yoluyla bomba ihbarı yapılırken, polis sakin kalınması çağrısında bulundu.

Danimarka'da yayın yapan DR, başkent Kopenhag başta olmak üzere ülke genelindeki birçok kentteki çok sayıda okula e-posta yoluyla bomba ihbarı yapıldığını aktardı.

Polisin olay yeri incelemelerini sürdürdüğü ifade edilirken, halka sakin kalmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Funen Polisi, bölgedeki 30 okul için bomba ihbarı yapıldığı bilgisini paylaşırken, endişe edilecek bir durum bulunmadığını, ihbarların yüksek ihtimalle asılsız olduğu yönünde değerlendirme yapıldığını belirtti.

Kopenhag Polisi ise okullara yönelik çok sayıda ihbar alındığını ancak sayı olarak bilgi vermek istemediklerini ifade ederek, Kopenhag'da hastane ve cezaevlerine yönelik de ihbar alındığını aktardı.

DR ayrıca, bomba ihbarı yapılan her okula polis ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.

Bu arada, kasım ayında İtalya, Fransa ve İrlanda'da okullara yönelik bomba ihbarları yapılmıştı.