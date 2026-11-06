Danimarka Yüksek Mahkemesi, Helsingor'da 7 ailenin etnik ayrımcılık iddiasını inceleyecek

Danimarka'da göçmen kökenli nüfusun yaşadığı sosyal konut bölgelerinde etnik ayrımcılık yapıldığına dair iddiaların Danimarka Yüksek Mahkemesince inceleneceği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde, başkent Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan Helsingor'daki konut bölgesinden tahliye edilen 7 ailenin, etnik ayrımcılığa maruz kaldıkları iddiasıyla Danimarka Yüksek Mahkemesine başvurduğu aktarıldı.

Mahkemenin, hükümetin "Batı dışı" olarak nitelediği göçmen kökenli nüfusun etnik ayrımcılığa maruz kalıp kalmadığına yönelik kararını bu ay içerisinde açıklamasının beklendiği ifade edildi.

Danimarka'da 2018 yılında kabul edilen düzenleme kapsamında, nüfusunun en az yüzde 50'sini göçmen kökenli nüfusun oluşturduğu bölgeler için "paralel toplum" veya "getto" nitelemesi kullanılıyor.

Hükümet, bu bölgelerde göçmen nüfusun 2030'a kadar yüzde 40'a kadar düşürülmesini hedeflerken, konutların satılması, yıkılması veya kiracıların tahliye edilmesi gibi uygulamaların yürütüldüğü ifade ediliyor.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ise Aralık 2025'te verdiği kararda düzenlemenin ayrımcı olabileceğine işaret etmiş, Birleşmiş Milletler'in ilgili komitesi ise Danimarka'ya yasalarda "Batılı" ve "Batı dışı" kategorilerini kullanmayı bırakma çağrısında bulunmuştu.