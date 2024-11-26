Danıştay, Balıkçı Kahvesi Üzerindeki İhtilafı Sonuçlandırdı

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(AYDIN)- Danıştay 13. Dairesi, balıkçı kahvesi olarak bilinen ve S.S.Su Ürünleri Kooperatifi'nin Kuşadası Belediyesi mülkü üzerinde kooperatifin bir hakkı olmadığına karar verdi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, "Kuşadası Belediyesi tarafından alınan ve uygulanan kararların doğruluğu yargı tarafından bir kez daha teyit edilmiştir. Kuşadası Belediyesi'nin temyiz başvurusuna Danıştay'dan karar geldi. Danıştay 13. Dairesi kooperatifin alt kiralama yaptığına da dikkat çekerek, kooperatifin münhasır bir hakkı olmadığı yönünde bir karar vermiştir" dedi.

Balıkçı kahvesi olarak bilinen ve S.S.Su Ürünleri Kooperatifi'nin hak iddia ettiği belediye mülkü üzerinde yargı son sözü söyledi. 2020 yılında Kuşadası Belediyesi'ne ait taşınmazlara güncel kira bedellerinin uygulanarak kiralama süreci başlatılmış ve Balıkçı Kahvesi olarak bilinen belediye mülkü olan iş yeri, Kuşadası Belediye Meclisi'nin 07 Mart 2020 tarih ve 5 sayılı kararı ile ihaleye çıkarılmıştı. Ancak S.S. Su Ürünleri Kooperatifi mülk üzerinde yasal hakkı olduğunu iddia ederek meclis kararının iptali istemli dava açmıştı.

Kuşadası Belediyesi, yerel mahkemenin verdiği kararı temyiz etti. Danıştay 13. Dairesi, kooperatifin alt kiralama yaptığına da dikkati çekerek, dava konusu mülk üzerinde bir hakkı olmadığına karar verdi.

Kararı değerlendiren Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, şunları söyledi:

"Kuşadası Belediyesi tarafından alınan ve uygulanan kararların doğruluğu yargı tarafından bir kez daha teyit edilmiştir. Kuşadası Belediyesinin temyiz başvurusuna Danıştay'dan karar geldi. Danıştay 13. Dairesi, kooperatifin alt kiralama yaptığına da dikkat çekerek, kooperatifin münhasır bir hakkı olmadığı yönünde bir karar vermiştir. Kooperatifin açtığı dava reddedildi. Balıkçı Kahvesi, Kuşadası için simgesel bir değerdir. Bu işletme en yakın zamanda hizmete girecektir. Balıkçı Kahvesini yenileyerek kentimize kazandıracağız. Balıkçı Kahvesini yepyeni yüzü ve imajı ile hizmete açacağız. Hemşehrilerimiz Adalıkart ayrıcalığını burada da yaşayacaktır. Hizmet seferberliği her alanda devam edecektir."