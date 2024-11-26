Danıştay, Balıkçı Kahvesi Üzerindeki İhtilafı Sonuçlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Danıştay, Balıkçı Kahvesi Üzerindeki İhtilafı Sonuçlandırdı

Danıştay, Balıkçı Kahvesi Üzerindeki İhtilafı Sonuçlandırdı

Danıştay 13. Dairesi, Kuşadası Belediyesi'nin mülkü üzerinde S.S. Su Ürünleri Kooperatifi'nin yasal hakkı olmadığına karar verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, bu durumun belediyenin aldığı kararların doğruluğunu bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.

26.11.2024 18:14  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Danıştay 13. Dairesi, balıkçı kahvesi olarak bilinen ve S.S.Su Ürünleri Kooperatifi'nin Kuşadası Belediyesi mülkü üzerinde kooperatifin bir hakkı olmadığına karar verdi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, "Kuşadası Belediyesi tarafından alınan ve uygulanan kararların doğruluğu yargı tarafından bir kez daha teyit edilmiştir. Kuşadası Belediyesi'nin temyiz başvurusuna Danıştay'dan karar geldi. Danıştay 13. Dairesi kooperatifin alt kiralama yaptığına da dikkat çekerek, kooperatifin münhasır bir hakkı olmadığı yönünde bir karar vermiştir" dedi.

Balıkçı kahvesi olarak bilinen ve S.S.Su Ürünleri Kooperatifi'nin hak iddia ettiği belediye mülkü üzerinde yargı son sözü söyledi. 2020 yılında Kuşadası Belediyesi'ne ait taşınmazlara güncel kira bedellerinin uygulanarak kiralama süreci başlatılmış ve Balıkçı Kahvesi olarak bilinen belediye mülkü olan iş yeri, Kuşadası Belediye Meclisi'nin 07 Mart 2020 tarih ve 5 sayılı kararı ile ihaleye çıkarılmıştı. Ancak S.S. Su Ürünleri Kooperatifi mülk üzerinde yasal hakkı olduğunu iddia ederek meclis kararının iptali istemli dava açmıştı.

Kuşadası Belediyesi, yerel mahkemenin verdiği kararı temyiz etti. Danıştay 13. Dairesi, kooperatifin alt kiralama yaptığına da dikkati çekerek, dava konusu mülk üzerinde bir hakkı olmadığına karar verdi.

Kararı değerlendiren Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, şunları söyledi:

"Kuşadası Belediyesi tarafından alınan ve uygulanan kararların doğruluğu yargı tarafından bir kez daha teyit edilmiştir. Kuşadası Belediyesinin temyiz başvurusuna Danıştay'dan karar geldi. Danıştay 13. Dairesi, kooperatifin alt kiralama yaptığına da dikkat çekerek, kooperatifin münhasır bir hakkı olmadığı yönünde bir karar vermiştir. Kooperatifin açtığı dava reddedildi. Balıkçı Kahvesi, Kuşadası için simgesel bir değerdir.  Bu işletme en yakın zamanda hizmete girecektir. Balıkçı Kahvesini yenileyerek kentimize kazandıracağız. Balıkçı Kahvesini yepyeni yüzü ve imajı ile hizmete açacağız. Hemşehrilerimiz Adalıkart ayrıcalığını burada da yaşayacaktır. Hizmet seferberliği her alanda devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Kuşadası, Danıştay, Politika, Güncel, Seyhan, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danıştay, Balıkçı Kahvesi Üzerindeki İhtilafı Sonuçlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:32 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı örnek gösterip “Karabiber gibi yanarsın“ dediler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
07:05 Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
02:48 İsrail Maliye Bakanı’nın “Gazze işgal edilmeli“ sözleri tepki çekti İsrail Maliye Bakanı'nın "Gazze işgal edilmeli" sözleri tepki çekti
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 19:42:51. #1.11#
SON DAKİKA: Danıştay, Balıkçı Kahvesi Üzerindeki İhtilafı Sonuçlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.