Danıştay, Alpu Ovası'nda Kömürlü Termik Santral Projesinin Hukuki Dayanağının Kalmadığına Hükmetti

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Alpu Ovası'nın tarım arazilerinin kömürlü termik santral projesi için tarım dışı amaçla kullanılmasına karşı verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Danıştay 10. Dairesi, yerel mahkemenin davanın reddi yönündeki kararını bozarak, projenin hukuki dayanağının kalmadığını hükme bağladı.

Danıştay 10. Dairesi, Alpu Ovası'nda kömürlü termik santral kurulması için tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına izin veren işlemin hukuki dayanağı bulunmadığına hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Danıştay kararında, projeye ilişkin verilen "ÇED Olumlu" kararının daha önce mahkemece iptal edildiği ve bu iptalin kesinleştiği vurgulandı. Çevre Kanunu uyarınca, hukuken geçerli "ÇED" raporu bulunmayan bir proje için herhangi bir izin veya onay verilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Bozma kararında dikkati çeken hususlardan biri de Alpu Ovası'nın "Büyük Ova Koruma Alanı" statüsünde olduğunun vurgulanması oldu. Danıştay, bölgenin en verimli tarım arazilerinin bütünlüğünün bozulacağını, termik santralin hava, su ve toprak kirliliği yaratarak tarımsal üretimi tehdit edeceğini ve projenin uygulanmasında üstün bir kamu yararı bulunmadığına işaret etti.

Yerel mahkemenin ilk kararında direnmesi ve kararın temyiz edilmesi durumunda dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na (İDDK) gidecek. İDDK'nın vereceği karar kesin olduğu için ilgili mahkemelerin bu kararlara uyması zorunlu olacak.

"Eskişehir'in bereketli topraklarını kömürlü termik santrale teslim etmeyeceğiz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, " Hukuk, Alpu Ovamızı bir kez daha korudu. Eskişehir'in bereketli topraklarını kömürlü termik santrale teslim etmeyeceğiz. Yıllardır bu konuda büyük mücadeleler veriyor, kazanımlar elde ediyoruz. Son olarak Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği kararla, Alpu Ovası'na kömür santrali kurulamayacağı bir kez daha tescillenmiş oldu. ÇED raporu olmayan, 'Büyük Ova Koruma Alanı' statüsündeki tarım arazilerini tehdit eden bu projede üstün kamu yararı olmadığı açıkça ortaya kondu. Toprağı, suyu, havayı ve üreticimizi korumak; hukukun, bilimin ve vicdanın yanında durmaktır. Alpu Ovamızı savunmaya ve Eskişehir'in geleceğini korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.