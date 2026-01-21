Danıştay, Alpu Ovası'nda Kömürlü Termik Santral Projesinin Hukuki Dayanağının Kalmadığına Hükmetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Danıştay, Alpu Ovası'nda Kömürlü Termik Santral Projesinin Hukuki Dayanağının Kalmadığına Hükmetti

21.01.2026 13:25  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alpu Ovası'ndaki tarım arazilerinin kömürlü termik santral projesi için tarım dışı kullanıma açılmasına karşı sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı. Danıştay, proje için hukuki dayanağın kalmadığını belirtti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Alpu Ovası'nın tarım arazilerinin kömürlü termik santral projesi için tarım dışı amaçla kullanılmasına karşı verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Danıştay 10. Dairesi, yerel mahkemenin davanın reddi yönündeki kararını bozarak, projenin hukuki dayanağının kalmadığını hükme bağladı.

Danıştay 10. Dairesi, Alpu Ovası'nda kömürlü termik santral kurulması için tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına izin veren işlemin hukuki dayanağı bulunmadığına hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Danıştay kararında, projeye ilişkin verilen "ÇED Olumlu" kararının daha önce mahkemece iptal edildiği ve bu iptalin kesinleştiği vurgulandı. Çevre Kanunu uyarınca, hukuken geçerli "ÇED" raporu bulunmayan bir proje için herhangi bir izin veya onay verilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Bozma kararında dikkati çeken hususlardan biri de Alpu Ovası'nın "Büyük Ova Koruma Alanı" statüsünde olduğunun vurgulanması oldu. Danıştay, bölgenin en verimli tarım arazilerinin bütünlüğünün bozulacağını, termik santralin hava, su ve toprak kirliliği yaratarak tarımsal üretimi tehdit edeceğini ve projenin uygulanmasında üstün bir kamu yararı bulunmadığına işaret etti.

Yerel mahkemenin ilk kararında direnmesi ve kararın temyiz edilmesi durumunda dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na (İDDK) gidecek. İDDK'nın vereceği karar kesin olduğu için ilgili mahkemelerin bu kararlara uyması zorunlu olacak.

"Eskişehir'in bereketli topraklarını kömürlü termik santrale teslim etmeyeceğiz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, " Hukuk, Alpu Ovamızı bir kez daha korudu. Eskişehir'in bereketli topraklarını kömürlü termik santrale teslim etmeyeceğiz. Yıllardır bu konuda büyük mücadeleler veriyor, kazanımlar elde ediyoruz. Son olarak Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği kararla, Alpu Ovası'na kömür santrali kurulamayacağı bir kez daha tescillenmiş oldu. ÇED raporu olmayan, 'Büyük Ova Koruma Alanı' statüsündeki tarım arazilerini tehdit eden bu projede üstün kamu yararı olmadığı açıkça ortaya kondu. Toprağı, suyu, havayı ve üreticimizi korumak; hukukun, bilimin ve vicdanın yanında durmaktır. Alpu Ovamızı savunmaya ve Eskişehir'in geleceğini korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Termik Santral, Yerel Yönetim, Danıştay, Enerji, Güncel, Hukuk, Tarım, Çevre, Alpu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danıştay, Alpu Ovası'nda Kömürlü Termik Santral Projesinin Hukuki Dayanağının Kalmadığına Hükmetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:29:16. #7.11#
SON DAKİKA: Danıştay, Alpu Ovası'nda Kömürlü Termik Santral Projesinin Hukuki Dayanağının Kalmadığına Hükmetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.