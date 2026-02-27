Danıştay, Tolga Sütlü'nün İade Kararını Onadı - Son Dakika
Danıştay, Tolga Sütlü'nün İade Kararını Onadı

27.02.2026 19:48
Boğaziçi'nde görevden alınan Tolga Sütlü'nün işe iade kararı Danıştay tarafından onandı.

(İSTANBUL) Rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevden uzaklaştırılan Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğretim üyesi Tolga Sütlü hakkında mahkeme tarafından verilen işe iade ve tazminat kararı Danıştay tarafından da onanarak kesinleşti. Sütlü, "Şimdi sıra, itibarımı ve kariyerimi zedelemeye çalışan Naci İnci ve emir erlerine karşı açılacak tazminat davalarında" dedi.

Danıştay 8'inci Dairesi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün 2022'de görevine son verdiği Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğretim üyesi Tolga Sütlü hakkında idare mahkemesi tarafından verilen işe iade ve tazminat ödemesi kararına yaptığı itiraz başvurusunu reddederek mahkemenin kararını onadı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Sütlü'nün kararın "hukuksuz" olduğu gerekçesiyle açtığı davada İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından verilen işe iade ve tazminat ödenmesi kararına itiraz etmişti. Rektörlüğün itirazı üzerine kararı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 12. İdare Mahkemesi'nin kararını hukuka uygun bulmuş, Rektörlüğün itirazını reddetmişti.

Ayrıca Bölge İdare Mahkemesince verilen kararda, yerel mahkeme tarafından verilen "davacının maaşından yapılan kesintilerin yasal faiziyle birlikte ödenmesi" hükmünü 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, "işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı tüm maaşlarının ve parasal haklarının yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi" şeklinde değiştirmişti.

"Görevimden hukuka aykırı bir şekilde uzaklaştırıldığım 3 farklı mahkemenin kararıyla kesinleşmiş oldu"

Danıştay kararını sosyal medya hesabından duyuran Sütlü, "Görevimden hukuka aykırı bir şekilde uzaklaştırıldığım 3 farklı mahkemenin kararıyla kesinleşmiş oldu. Şimdi sıra, bana bu kötülüğü bile isteye yapan, itibarımı ve kariyerimi zedelemeye çalışan Naci İnci ve emir erlerine karşı açılacak tazminat davalarında" dedi.

Sütlü'nün paylaşımı şöyle:

"Naci İnci beni hukuka aykırı bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevimden uzaklaştırdı. Bu hukuksuzluğa karşı açtığım davayı önce İdare Mahkemesinde, sonra da Bölge İdare Mahkemesi'nde kazanmıştım. Ben her kazandığımda itiraz ede ede Danıştay'a kadar götürdü davayı. Toplamda 3,5 yıl süren bu sürecin sonunda bugün gelen Danıştay kararına göre Naci İnci'nin itirazları reddedildi, yine ben kazandım. Yani görevimden hukuka aykırı bir şekilde uzaklaştırıldığım 3 farklı mahkemenin kararıyla kesinleşmiş oldu."

Şimdi sıra, bana bu kötülüğü bile isteye yapan, itibarımı ve kariyerimi zedelemeye çalışan Naci İnci ve emir erlerine karşı açılacak tazminat davalarında....

Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde 5 yıldır türlü hukuksuzluklara ve mobbinge maruz kalan ama bir adım geri atmayan tüm hocalarımıza minnettarım. Umarım bu karar onların mücadele azmine ufak da olsa bir katkıda bulunur."

Kaynak: ANKA

