Darıca'da 18 Yaşındaki Kadın Silahla Vurdu - Son Dakika
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Darıca'da 18 Yaşındaki Kadın Silahla Vurdu

29.06.2026 19:19
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Darıca'da evinde başından vurulmuş kadın hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evde başından silahla vurulmuş bulunan 18 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Sırasöğütler Mahallesi'ndeki bir apartmandan silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde başından silahla vurulmuş bulunan E.N.M. (18), sağlık ekiplerince kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, evde bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da 18 Yaşındaki Kadın Silahla Vurdu - Son Dakika

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