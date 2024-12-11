Darıca'da Fenalaşan Öğrenci Öğretmenlerin Müdahalesiyle Hayata Döndü - Son Dakika
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Darıca'da Fenalaşan Öğrenci Öğretmenlerin Müdahalesiyle Hayata Döndü

Darıca\'da Fenalaşan Öğrenci Öğretmenlerin Müdahalesiyle Hayata Döndü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, okul bahçesinde fenalaştı. Öğretmenlerin hızlı müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan öğrenci, 2 aylık tedavi sürecinin ardından taburcu oldu ve okuluna döndü.

11.12.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde okul bahçesinde fenalaşan 8'inci sınıf öğrencisi F.A.D.'nin duran kalbi, 2 öğretmenin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. 2 aylık tedavinin ardından dün hastaneden taburcu edilen F.A.D. okuluna döndü.

Zeki Gezer Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi F.A.D. yaklaşık 2 ay önce teneffüs sırasında okul bahçesinde aniden fenalaşıp yere yığıldı. Durumu fark eden öğretmenleri Onur Onası ve Mehmet Beyazıt, koşarak öğrencinin yanına gitti. Öğretmenler, aldıkları ilk yardım eğitimi nedeniyle bilinçli olarak öğrenciye kalp masajı yaptı. Durumun bildirilmesiyle adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kalp masajı ve gerekli müdahaleye devam edip öğrenciyi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki tedavisinin ardından F.A.D., dün hastaneden taburcu edilip, okuluna döndü. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd. Dr. Mehmet Orhan Ahi, Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekim Doç. Dr. Onur Karakayalı ve Darıca 1 Aile Sağlık Hizmetleri istasyonu sağlık personelleri öğrenciyi okulunda ziyaret edip, 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Okul müdürü Mikail Yıldırım ise erken müdahale ve ilk yardımın önemine değinip, öğretmenler Onur Onası ve Mehmet Beyazıt'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Eğitim, Sağlık, Güncel, Darıca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da Fenalaşan Öğrenci Öğretmenlerin Müdahalesiyle Hayata Döndü - Son Dakika

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