Darıca\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PRD 488 plakalı cip ile Ç.U. idaresindeki 20 F 8420 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki M.C. ile A.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, otomobilin ciple çarpışmasının ardından savrularak yol kenarındaki elektrik trafosuna zarar vermesi yer alıyor.