Datça\'da lise öğrencileri Akdeniz foklarını öğrenmek için denize açıldı

Datça'da lise öğrencileri Akdeniz foklarını öğrenmek için denize açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi Genç AR-GE ekibi, Datça kıyılarında tekne gezisine katıldı. Gezide Akdeniz foklarının yaşam alanları ve kıyı ekosistemleri hakkında bilgi eden öğrencilerin çevre bilinci ile sürdürülebilir yaşam duyarlılığının artırılması hedefleniyor.
Datça ilçesinde lise öğrencileri entegre çevre ve sürdürülebilirlik için denize açıldı.
Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi "Genç AR-GE" ekibi öğrencileri, "Yeşil Vatan, Sürdürülebilirlik ve Doğal Yaşam" çalışmaları kapsamında Datça kıyılarına yönelik tekne gezisine katıldı.
Öğretmenler Büşra Aydın ve Resmiye Erden rehberliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kıyı ekosistemleri, Akdeniz foklarının yaşam alanları, bölgenin doğal bitki örtüsü, su kaynakları ve arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi edindi.
Etkinlikle öğrencilerin çevre bilincinin artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik duyarlılıklarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir yaşam anlayışının kazandırılması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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