Davraz Kayak Merkezi'nde Kayalıkta Mahsur Kalan Doktor Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Davraz Kayak Merkezi'nde Kayalıkta Mahsur Kalan Doktor Kurtarıldı

Davraz Kayak Merkezi\'nde Kayalıkta Mahsur Kalan Doktor Kurtarıldı

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken kayalıkta mahsur kalan doktor, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı. Anıl E'nin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve JAK timi hemen çalışmalara başladı. Bir saatlik çaba sonucunda kurtarılan Anıl E, Jandarma tarafından 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

24.02.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde kayalıkta mahsur kalan doktoru Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi kurtardı.

Anıl E, snowboard yapmak için çıktığı kayalıkta mahsur kaldı. Bunun üzerine Anıl E'nin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Davraz Kayak Merkezi'nde görevli JAK timi, Anıl E'nin kurtarılması için çalışma başlattı.

Doktor olduğu öğrenilen Anıl E. ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Jandarmanın 112 Acil Sağlık ekibine teslim ettiği Anıl E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davraz Kayak Merkezi'nde Kayalıkta Mahsur Kalan Doktor Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:06:24. #1.11#
SON DAKİKA: Davraz Kayak Merkezi'nde Kayalıkta Mahsur Kalan Doktor Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement