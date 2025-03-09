Davutoğlu: 'İftar masrafları adaletsiz'

(İZMİR) – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Dört kişilik aile iftar ve sahur yaptığında 23 bin 500 lira cepten çıkıyor. İstanbul'da lüks bir otelde bir iftar menüsünün fiyatı kişi başı 6 bin lira. Yani dört kişilik bir aile bir lüks otelde iftara gittiğinde 24 bin lirayı bir iftar masasında bırakıp kalkıyor. Bir kesim bir iftarda bu parayı harcıyor ama toplumun diğer kitleleri ise dört kişilik aile bir ayda aynı harcamayı yapıyor" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Konak'ta partisinin İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in hak ettiği önemi görmediğini ifade ederek, başbakanlığı döneminde İzmir'e yönelik çalışmalarını anlattı. Davutoğlu, "İzmir, bizim için Anadolu'nun Avrupa'ya uzanan koçbaşıdır. İzmir, Akdeniz'in merkez şehridir. O günden bugüne de her zaman İzmir'in hak ettiği yeri alması için elimizden gelen çabayı gösterdik" dedi.

Ekonomik krize ve yoksulluğa değinen Davutoğlu, şunları söyledi:

"Gelecek Partisi olarak bu ramazanda bir karar aldık, 'Hiçbir yerde lüks salonlarda halkımızın göremediği, hiçbir zaman tadamayacağı yemeklerle iftar etmeyeceksiniz. Halkla birlikte sokakta iftar edeceksiniz' diye. Türkiye zor bir ramazan geçiriyor. Adım adım Anadolu'yu geziyoruz. Her yerde gördüğümüz, tam bir sefalet. O kadar acı ki. Ankara'da Altındağ'da görece orta halli sayılabilecek bir semte iftar için gittiğimizde 500 metrelik mesafede esnafı ziyaret ederken yanımıza 4-5 hanımefendi geldi. Hallerinden belli iftar sofrası düzmek istiyorlar. Kulağıma eğilerek 'Başbakanım evime götürecek pidem yok. Torunumla birlikte fırından geliyoruz' dedi ve yardım talep etti. Bizim insanımız kolay kolay sokakta yardım talep etmez. Bizim insanımız el açmaz. Ama bugün öyle şartlar oluşturdular ki küçük bir zümre büyük bir lüks içinde yaşarken çok geniş kitleler, evde iftar edecek pideyi bulmakta zorluk çekiyorlar."

"Bir kesim bir iftarda bu parayı harcıyor"

TÜİK verilerine göre dört kişilik bir ailenin sahur ve iftar masraflarının asgari ücretten yüksek olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Basit bir hesap yapalım. Türkiye'de şu anda TÜİK'in hesaplamalarına göre dört kişilik bir ailenin bir aylık gıda masrafı 23 bin 500 lira. Yani dört kişilik aile iftar ve sahur yaptığında 23 bin 500 lira cepten çıkıyor. İstanbul'da lüks bir otelde bir iftar menüsünün fiyatı kişi başı 6 bin lira. Yani dört kişilik bir aile bir lüks otelde iftara gittiğinde 24 bin lirayı bir iftar masasında bırakıp kalkıyor. Bu nasıl bir adalet. Bir kesim bir iftarda bu parayı harcıyor ama toplumun diğer kitleleri ise dört kişilik aile bir ayda aynı harcamayı yapıyor. Bu adalet değil" ifadelerini kullandı.

"Bu sene bütçeden faize giden 1 triyon 950 milyar lira"

Ekonomik darboğazdan kurtulmak için kamudaki israfın önlenmesi ve faiz politikalarından vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bu zorlukları açacak tek bir yol vardır, o da memleketi israftan, yolsuzluktan, faizden arındırmaktır. Kur Korumalı Mevduat ile Nas diyerek öyle bir düzen getirdiler ki memleketin bütün kaynaklarını faize ayırdılar. Bu sene bütçeden faize giden 1 triyon 950 milyar lira ama fakirin cebine giren yok. Esnafımızın vergi denetimleriyle boğazı sıkılıyor ama rantiye sınıfına bu vergi uygulanmıyor. İnşallah memleketimizin refah, adalet ve huzur içinde ramazan geçireceği zamanlar yakındır."