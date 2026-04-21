Davutoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Teşekkür
Davutoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Teşekkür

21.04.2026 15:55
Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe'nin 23 Nisan şenliğini ertelemesini takdir etti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında planlanan Çocuk Şenliği'ni erteleme kararına ilişkin, "Bu anlamlı duruşları dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız Çocuk Şenliğimiz, geçtiğimiz hafta ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen acı hadiseler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Çocuklarımızın bu anlamlı günü en sağlıklı ve en güzel şekilde yaşayabilmesi adına aldığımız bu kararı anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz" açıklamasını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ortaya koyduğu hassasiyet ve sergilediği yüksek duyarlılık, sporun aynı zamanda değerler, sorumluluk ve vicdanla anlam kazandığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu anlamlı duruşları dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Fenerbahçe, 23 Nisan, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Teşekkür - Son Dakika

SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Teşekkür - Son Dakika
