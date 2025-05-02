Davutoğlu'ndan İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan İsrail'e Tepki

Ahmet Davutoğlu, İsrail'in yardım gemisine saldırısını kınayarak Türkiye'nin gücünü göstermesi gerektiğini belirtti.

02.05.2025 21:36
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(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Akdeniz'de Gazze için insani yardım taşıyan "Vicdan Gemisi"ne yönelik saldırısına tepki gösterdi. Davutoğlu, " Türkiye'nin caydırıcı gücünü gösterme zamanıdır!" dedi.

Malta'nın yaklaşık 13 mil açığında, İsrail'e ait olduğu bildirilen insansız hava araçları (İHA) Gazze'ye yardım götüren 'vicdan gemisi'ne iki ayrı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik çabayla kontrol altına alınabildi.

Gelecek Patisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gemiye yapılan saldırıya şöyle tepki gösterdi:

"İsrail, Türkiye'ye meydan okumuştur! İktidar sahipleri! Bu saldırganlığı basmakalıp hamasi açıklamalarla geçiştiremezsiniz! Türkiye'nin caydırıcı gücünü gösterme zamanıdır! İsrail Akdeniz'in ortasında Malta'nın 14 mil kuzeybatısında Türk vatandaşlarının bulunduğu bir yardım filosuna saldırarak uluslararası hukuka, Avrupa'ya ve Türkiye'ye saldırmıştır.

Biraz önce gemide bulunan Mavi Marmara şehidimiz Cengiz Songür'ün oğlu İsmail kardeşimizle doğrudan temas kurdum. İki drone saldırısı ile ağır hasar aldıklarını ve denizin ortasında mahsur kaldıklarını söyledi. Böylesi bir saldırı karşısında yine "giderken bize mi sordunuz?" diyerek sessiz kalınamaz. Öncelikle vatandaşlarımız Akdeniz'in ortasında kaderine terk edilmemeli ve derhal ülkemize getirilmeli; daha sonra da bu vahşi korsanlığın hesabı İsrail'den sorulmalıdır.

Bu yapılmaz ise Akdeniz'in en uzun kıyılarına sahip olan Türkiye'nin itibarı da caydırıcılığı da kalmaz! Üç yüzyıl boyu Türk gölü olan Akdeniz'in ortasında vatandaşlarına sahip çıkamayan bir iktidar "Türkiye Yüzyılı" iddiasında bulunamaz!

Kaynak: ANKA

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