Davutoğlu'ndan Kayyum Tepkisi

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyum atanmasına ilişkin, "Gıda güvenliğini bahane ederek yeni servet transferlerinin önü açılmamalıdır. Gerçek mücadele istiyorsanız; denetleyin, cezalandırın, kartelleri dağıtın, rekabeti koruyun" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyum atanmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Devletin görevi servet dağıtmak değil, adaleti sağlamaktır! İthalat üzerinden kurulan rant düzenine yıllardır göz yumanların, bugün özel şirketlere kayyım atayarak 'kamu yararı' söylemine sığınması inandırıcı değildir. Gıda güvenliğini bahane ederek yeni servet transferlerinin önü açılmamalıdır. Gerçek mücadele istiyorsanız; denetleyin, cezalandırın, kartelleri dağıtın, rekabeti koruyun! Ama mülkiyet hakkını hedef alan, hukuki öngörülebilirliği yok eden kayyım politikalarıyla ekonomiyi daha da kırılgan hale getirmeyin. Hukukun olmadığı yerde yatırım olmaz. Mülk güvencesinin olmadığı yerde refah olmaz."