Davutoğlu'ndan KYB ve IKBY İle Verimli Görüşme - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan KYB ve IKBY İle Verimli Görüşme

08.06.2026 10:47
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Ahmet Davutoğlu, KYB ve IKBY ile diyalog ve iş birliği için önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Süleymaniye'de KYB Başkanı Bafel Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görüşmeye ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davtoğlu, şunları kaydetti:

"Karşılıklı güvene, ortak akla ve kardeşlik hukukuna dayanan diyalog zemini, bölgemizin huzuru ve halklarımızın refahı için en güçlü teminattır. Kıymetli kardeşlerim, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Sayın Bafel Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Sayın Kubat Talabani ile Süleymaniye Forumu sonrası son derece verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik."

Kadim bağlarla birbirine bağlı halklarımızın ortak geleceğini, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisini, ekonomik ve siyasi iş birliğinin geliştirilmesini ve güncel bölgesel meseleleri kapsamlı şekilde ele aldık. Misafirperverlikleri ve yapıcı yaklaşımları dolayısıyla Sayın Bafel Talabani'ye ve Sayın Kubat Talabani'ye teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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