Davutoğlu Ramazan İftarını Emeklilerle Açtı

19.02.2026 23:22
Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını emeklilerle birlikte yaparak milletle aynı sofrada olduklarını belirtti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını emeklilerle birlikte açtıklarını belirterek, "Bu Ramazan'da da milletimizle aynı sofradayız" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını emeklilerle birlikte yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, "Söz verdiğimiz gibi; bu Ramazan'da da milletimizle aynı sofradayız. İlk iftarımızı, yılların yükünü omuzlarında taşıyan kıymetli emeklilerimizle birlikte açtık." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

