DEAŞ’a Finans Sağlama İddiası: Sanık 10 Yıla Kadar Hapisle Yargılanıyor

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.S, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.S. 15 yıldır ticaretle uğraştığını ve bitkisel ürün satışı yaptığını söyledi.

Banka hesap kayıtlarında şüpheli bir işlemin olmadığını öne süren M.S, "Bitkisel ürün ticareti yaptığım için müşteriler banka hesabı üzerinden bana para gönderiyordu. Tüm hesap hareketliliğim ürün satışına ilişkindir. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Örgüt adına fon toplamadım. Örgüt üyelerine para aktarmadım. İnfak ve bağış adı altında da örgüte finans sağlamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, delillerin karartılması ve kaçma ihtimali bulunmadığından sanığı adli kontrol tedbiriyle tahliye edip duruşmayı erteledi.