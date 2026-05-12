DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 43 Gözaltı
DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 43 Gözaltı

12.05.2026 08:03
İstanbul merkezli terör operasyonunda 16 ilde 43 DEAŞ şüphelisi yakalandı, dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı belirlendi.

Açık kaynak ve MASAK verilerinde söz konusu kripto cüzdan adreslerinin terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığını belirleyen ekipler, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar fon toplandığı, paraların DEAŞ mensuplarına aktarıldığını ortaya çıkardı.

Ekipler ayrıca, şüphelilerin, terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transfer ilişkisi olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik, fiziki ve saha çalışmalarının ardından ekipler, İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 43 zanlı yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

