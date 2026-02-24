DEAŞ\'a Yozgat\'ta Operasyon: 2 Tutuklama

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu H.H.M. ve F.E. yakalandı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınarak Kırşehir'e getirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
