DEAŞ'ı Öven 3 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ'ı övücü paylaşımlar yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ'a yönelik övücü paylaşım yapanlara ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 zanlıyı yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
