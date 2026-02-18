DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyon - Son Dakika
DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyon

18.02.2026 08:59
Ankara'da DEAŞ ve FETÖ üyeleri yakalandı, gözaltına alındılar.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "DEAŞ terör örgütü mensubu olarak çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ilişkin deliller elde edilen" Irak vatandaşı 4 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezalarına istinaden yakalama emri bulunan FETÖ/PDY üyesi 6 firari hükümlünün yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olarak çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair deliller elde edilen Irak vatandaşı 4 şüphelinin,"

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 6 firari hükümlünün,

Yakalanmalarına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen emirlere istinaden, tüm şüpheli ve hükümlüler yakalanarak gözaltına alınmışlardır.

Şüpheli ve hükümlülerinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA

09:17
09:06
08:47
08:46
08:34
07:52
SON DAKİKA: DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyon
